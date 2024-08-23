Пермяка будут судить за нападение с ножом у ночного клуба в Свердловской области

В ночном клубе Красноуральска в Свердловской области 27-летний житель Перми ударил ножлом в шею другого посетителя во время пьяной ссоры. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Конфликт возник между мужчиной и несколькими другими посетителями клуба, расположенного на улице Советская. После стычки буйного молодого человека попросили покинуть заведение. Он, желая отомстить своим обидчикам, вернулся в клуб с ножом и ударил им одного из участников конфликта в шею.

Уголовное дело в отношении пермяка передано в Красноуральский городской суд. Потерпевший получает амбулаторное лечение в городской больнице.