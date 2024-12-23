Пермяк получил больше восьми лет колонии за 13 преступлений

Суд Пермского края огласил приговор местному жителю, которого признали виновным в 13 преступлениях, совершенных за пять месяцев. Об этом написал URA.RU со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.

Полицейские сообщили, что в августе 2023 года фигуранту передали автомобиль для проведения ремонта. Мужчина не выполнил работы, а отдал машину знакомому в счет уплаты долга.

В сентябре злоумышленник похитил со склада зерно на 34 тысячи рублей, а также украл у знакомого строительные инструменты. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Кроме того, осужденного признали виновным в избиении, незаконной рубке леса, краже денег с банковской карты и имущества на 270 тысяч рублей. По решению суда ближайшие восемь лет и три месяца пермяк проведет в колонии.