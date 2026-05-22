Пермячка потратила краденые деньги на книги и церковь

Жительница Перми нашла чужую банковскую карту во дворце спорта «Орленок» и решила воспользоваться ею. Об этом сообщил сайт properm.ru .

На чужие средства она оплатила проезд, купила книги по психологии Анны Кирьяновой, сделала пожертвование в храме и приобрела церковную выпечку. Всего женщина потратила около шести тысяч рублей.

Суд признал пермячку виновной в краже с банковского счета. Однако, учитывая ее раскаяние, возмещение ущерба и извинения, наказание смягчили. В итоге ей назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.