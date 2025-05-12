Перевозку нелегального сыра пресекли в Курганской области

Автомобиль с 20 тоннами сыра без необходимых документов задержали на российско-казахстанском участке границы в Курганской области. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, машину, направлявшуюся из Киргизии в Екатеринбург, остановили 11 мая в пункте пропуска «Петухово» при участии пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменским областям и таможни. Перевозчик не оформил нужный документ на продукцию в системе «Аргус», что является нарушением законодательства РФ и Евразийского экономического союза.

С перевозчиком провели разъяснительную беседу о порядке перемещения подконтрольных госветнадзору грузов по территории ЕАЭС. Автомобиль с продукцией решили вернуть в Киргизию для оформления полного пакета сопроводительных документов.