Пензенца заподозрили в попытке продать наркотики

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками УМВД России задержали в Пензе мужчину, который пытался продать сверток с растительным материалом внутри. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исследование вещества показало, что это наркотик массой 0,16 грамма. Подозреваемый полностью признал свою вину и сообщил, что собрал растения в Пензенской области и самостоятельно изготовил наркотик с намерением его продать.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательного поведения.

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