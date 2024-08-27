Пензенца осудили за попытку убийства «розочкой» от бутылки

Октябрьский районный суд вынес приговор по делу пензенца, который во время конфликта на танцполе попытался убить оппонента осколком бутылки. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Преступление произошло в июле прошлого года в одном из баров Пензы. Между мужчинами завязался конфликт, и обвиняемый решил расправиться с соперником. Он схватил «розочку» от бутылки и ударил обидчика в шею. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь, он выжил.

Учитывая все аспекты дела, суд признал пензенца виновным в покушении на убийство и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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