Пензенца осудили за попытку сбыть наркотики через интернет

В Пензе 33-летний мужчина получил шесть лет колонии строгого режима за попытку организовать сбыт наркотических веществ через интернет. Об этом ИА «ПензаПресс» сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинского района.

По данным следствия, житель Пензы действовал в составе преступной группы. В мае 2025 года он приобрел более 95 грамм наркотического вещества через интернет.

Схема была продумана: наркотик спрятали в тайнике в Железнодорожном районе, мужчина забрал его и поместил под переднее сиденье арендованного автомобиля. Затем он планировал снять квартиру в микрорайоне Арбеково для организации склада и точки фасовки. Однако его задержали сотрудники правоохранительных органов, и наркотики были изъяты.

В суде мужчина признал свою вину лишь частично. Прокуратура поддержала обвинение, суд вынес решение о назначении наказания в виде шести лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.