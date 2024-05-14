Пензенца будут судить за жестокие нападения на знакомых | 360°

Криминал 14 мая 2024, 12:41 Пензенца будут судить за жестокие нападения на знакомых

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В Пензе будут судить 40-летнего мужчину, который выбросил прителя из окна, а потом порезал знакомую. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Сначала в мае прошлого года мужчина выпивал дома со знакомыми. Один из гостей задел хозяина посиделок, и последний избил обидчика и выбросил его в окно.

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Уже в августе мужчина нашел новую жертву. На этот раз он обиделся на гостью, позволившую себе неосторожные слова в его адрес. Он избил женщину и вонзил ей в бедро нож.

Обе жертвы пензенца выжили. Мужчину будут судить по статье «Причинение тяжких телесных повреждений».

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