Пензенские полицейские поймали мужчину возле тайника с наркотиками | 360°

Криминал 14 мая 2024, 11:03 Пензенские полицейские поймали мужчину возле тайника с наркотиками

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В Засечном полицейские задержали возле тайника с наркотиками 37-летнего мужчину. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Пензенской области.

Мужчина к моменту задержания уже успел вскрыть тайник. При обыске у него нашли пакетик с почти двумя граммами наркотика. Подозреваемый признался, что купил запрещенное вещество в интернете для собственного употребления. Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

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