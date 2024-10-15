Пензенец пытался отомстить жене, но лишился 160 тысяч рублей

Житель Кузнецка хотел назло жене пойти к жрицам любви, но стал жертвой мошенников. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД п Пензенской области.
После ссоры с супругой мужчина обратился по объявлению к даме с низкой социальной ответственностью. Договорившись с администратором, мужчина сначала перевел две тысячи рублей задатка, а потом — еще 158 тысяч рублей под разными предлогами.
Когда девушка так и не приехала, пензенец понял, что его обманули, и обратился в полицию.
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