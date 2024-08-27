Пензенец попался полицейским с синтетическим наркотиком

В Пензе возбудили уголовное делов отношении 33-летнего местного жителя, у которого наши наркотики. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» .

Мужчину задержали на одной из улиц города с запрещенным веществом. Полицейские остановили его на улице Индустриальной. В ходе личного досмотра они нашли и изъяли сверток с неизвестным содержимым. Химический анализ подтвердил, что данное вещество является синтетическим наркотиком весом 0,54 грамма.

Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что заказал наркотик в Сети, забрал его из тайника и намеревался употребить. В связи с этим фактом возбуждено уголовное дело, злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.