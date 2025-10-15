Пензенец получил тюремный срок за аферу с деньгами друга

Житель Пензы поплатился за мошенничество в особо крупном размере. Прокуратура Первомайского района Пензы выступала в поддержку государственного обвинения против 33-летнего мужчины. Об этом написала «Пенза-пресс» .

В апреле 2024 года подсудимый узнал о планах знакомого инвестировать сбережения.

«Злоумышленник сообщил ему, что занял должность начальника одного из отделов министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области. Подсудимый предложил вложить деньги в покупку двух экскаваторов для последующей сдачи их в аренду подрядным организациям», — рассказали в прокуратуре Пензенской области.

На самом деле обвиняемый не работал в министерстве, не занимался бизнесом и не мог повлиять на решения чиновников. Деньги он планировал потратить на покупку дорогого автомобиля.

В начале июня 2024 года подсудимый получил от товарища более 11,9 миллиона рублей в рублях и долларах. Деньги были предназначены для покупки двух экскаваторов по шесть миллионов рублей каждый. В тот же день он поехал в Москву и купил себе автомобиль Mersedes-Benz AMG GLE 53 за 107 тысяч долларов, оплатив его из украденных средств.

С августа 2024 года потерпевший просил показать экскаваторы, но каждый раз получал отговорки. Затем подсудимый переехал в Казань и перестал общаться с обманутым другом. Мужчина признал вину и передал потерпевшему 300 тысяч рублей в качестве компенсации.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшего о возмещении ущерба был удовлетворен.