Пенсионерку, владевшую борделем, задержали в Удмуртии

В Удмуртии правоохранители задержали 66-летнюю пенсионерку, которая держала бордель в сауне на улице Азина. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Следствие выяснило, что в состав преступной группы также входили женщины 1964 и 1968 годов рождения. Они числились на должности администраторов. Сауна была прикрытием для предоставления клиентам интимных услуг.

Заведено уголовное дело. Теперь задержанным грозит до пяти лет тюрьмы.

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