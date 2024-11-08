Пенсионерку, владевшую борделем, задержали в Удмуртии

В Удмуртии правоохранители задержали 66-летнюю пенсионерку, которая держала бордель в сауне на улице Азина. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Следствие выяснило, что в состав преступной группы также входили женщины 1964 и 1968 годов рождения. Они числились на должности администраторов. Сауна была прикрытием для предоставления клиентам интимных услуг.

Заведено уголовное дело. Теперь задержанным грозит до пяти лет тюрьмы.