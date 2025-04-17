Пенсионерки из Нижнего Новгорода потеряли 2,9 млн из-за телефонных аферистов

Две жительницы Нижнего Новгорода потеряли в общей сложности более 2,9 миллиона рублей из-за телефонных аферистов. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Злоумышленники представлялись работниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, уговаривая женщин перевести деньги на так называемые «безопасные» счета.

Так, 66-летняя жительница Ленинского района месяц переписывалась с неизвестными в мессенджерах. Они утверждали, что с ее счета якобы происходит подозрительная операция, и средства могут быть выведены за границу.

Мошенники убедили женщину снять наличные и перевести их на виртуальные карты, номера которых они продиктовали по телефону. Последний перевод она сделала в конце марта, после чего поняла, что ее обманули.

Похожая ситуация произошла и с 58-летней нижегородкой. Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками государственных финансовых и силовых структур и убедили срочно перевести деньги для «защиты от мошенников». Женщина совершила шесть транзакций через банкоматы торгового центра в Автозаводском районе, перечислив в общей сложности 1 360 000 рублей.

Полиция возбудила уголовные дела по обоим случаям.