Пенсионерке из Петербурга грозит срок за убийство мужа на почве ревности

В Санкт-Петербурге пенсионерка может получить до шести лет колонии за убийство своего супруга. Следователи считают, что 59-летнияя женщина зарезала мужа из ревности, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Происшествие случилось на улице Руставели в начале февраля. По предварительным данным, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем, подозревая его в измене. В ходе скандала она ударила его ножом в грудь. Несмотря на вызов скорой помощи, мужчина скончался в больнице.

Обвиняемая может получить до шести лет лишения свободы в соответствии с судебной практикой.