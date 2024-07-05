Пенсионерка с дочкой из ЯНАО отдали мошенникам почти два миллиона рублей

В Тарко-Сале мошенники обокрали пенсионерку и ее дочь почти на два миллиона рублей. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на местные СМИ.

Сначала 60-летней женщине предложили инвестировать в брокерскую платформу. Она вложила 20 тысяч рублей и стала ждать прибыли. Тем временем рассказала о способе заработка своей 28-летней дочери.

Последняя тоже решила помочь и взяла 1,9 миллиона рублей в кредит. Эти деньги также вложили, но вывести их уже не удалось. Поняв, что стали жертвами мошенников, женщины обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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