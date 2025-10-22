Пенсионерка попала под статью за кражу автомобильных шин под Челябинском

Правоохранители задержали 66-летнюю жительницу Октябрьского района Челябинской области по подозрению в краже автомобильных шин и дисков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

В полицию обратился 41-летний мужчина. По словам потерпевшего, он оставил возле автосервиса восемь шин и четыре диска для предстоящего монтажа. Автовладелец ненадолго отлучился, а когда вернулся, обнаружил пропажу колес.

По версии следствия, к краже оказалась причастна пенсионерка, которая решила, что оставленное имущество никому не принадлежит. Женщина вывезла покрышки на машине с прицепом. Ущерб от ее действий составил около 35 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.