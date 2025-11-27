Пенсионерка помогла полиции поймать курьера мошенников в ХМАО

Пенсионерка из поселка Пионерский в Советском районе помогла полиции задержать курьера мошенников. Злоумышленники попытались выманить у 75-летней женщины 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным полиции, мошенники действовали под видом силовиков. Они убедили пожилую женщину снять все деньги со счета. Однако местная жительница быстро поняла, что ее обманывают, и обратилась за помощью к правоохранителям.

Вместе с оперативниками пенсионерка назначила встречу курьеру. Во время передачи денег полицейские задержали сообщника мошенников — 18-летнего студента из Кирова.

Выяснилось, что молодой человек нашел подработку в интернете. Он должен был встречаться с обманутыми гражданами, называть кодовое слово, забирать деньги и переводить их кураторам, получая за это вознаграждение.