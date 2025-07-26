Пенсионерка из Пензы лишилась более миллиона рублей после общения с мошенниками

Мошенники обманули 75-летнюю жительницу Пензы. Подробности сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные УМВД РФ по региону.
Пенсионерка пояснила, что ей поступил звонок от неизвестной женщины, представившейся сотрудником почты. Та попросила назвать полученный в СМС код для подтверждения получения посылки. Позже потерпевшую убедили перевести накопления на «безопасный счет».
Размер ущерба составил более 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
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