Пенсионерка из Пензы лишилась более миллиона рублей после общения с мошенниками

Мошенники обманули 75-летнюю жительницу Пензы. Подробности сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на данные УМВД РФ по региону.

Пенсионерка пояснила, что ей поступил звонок от неизвестной женщины, представившейся сотрудником почты. Та попросила назвать полученный в СМС код для подтверждения получения посылки. Позже потерпевшую убедили перевести накопления на «безопасный счет».

Размер ущерба составил более 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.