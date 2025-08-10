Пенсионера из Петербурга заподозрили в убийстве 88-летнего отца

Житель Приморского района Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела. Мужчину заподозрили в причастности к расправе над 88-летним отцом. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
Предварительно, 61-летний фигурант сам позвонил в полицию и заявил об обнаружении тела родителя в квартире на Туристской улице. Прибывшие эксперты зафиксировали у погибшего следы побоев, вокруг его шеи была завязана веревка.
Сына пенсионера задержали в качестве подозреваемого. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
