Пенсионера из Петербурга заподозрили в убийстве 88-летнего отца

Житель Приморского района Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела. Мужчину заподозрили в причастности к расправе над 88-летним отцом. Об этом сообщил сайт Neva.Today .

Предварительно, 61-летний фигурант сам позвонил в полицию и заявил об обнаружении тела родителя в квартире на Туристской улице. Прибывшие эксперты зафиксировали у погибшего следы побоев, вокруг его шеи была завязана веревка.

Сына пенсионера задержали в качестве подозреваемого. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.