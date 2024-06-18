Пенсионер устроил стрельбу на заводе в Рязани. Погибла девушка

Пожилой мужчина застрелил из ружья двух человек в Рязани. Причиной конфликта стал имущественный спор, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По факту случившегося возбудили дело. По информации ведомства, конфликт у 66-летнего мужчины и еще двух человек возник из-за имущественного спора. В итоге он решил расправиться со своими оппонентами — взял охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил в людей.

Один из раненых погиб на месте, второго человека доставили в больницу. Стрелка задержали.

По данным Mash, стрельбу устроил поставщик запчастей для «Рязаньмонтажзаготовки». Мужчина застрелил девушку-бухгалтера предприятия и ранил своего племянника.

Произошло все прямо на территории завода. По словам источника Telegram-канала, девушка умерла сразу же от выстрела в голову. По предварительным данным, мужчина устроил разборку из-за долга по поставкам.