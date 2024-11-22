Пенсионер пострадал в результате разбойного нападения в Кургане
В Кургане 75-летний пенсионер попал в больницу после невинного разговора с женщиной. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Во время совместного застолья пенсионер разговаривал с дамой, что не понравилось ее 38-летнему спутнику. Приревновав, он избил соперника и отобрал у него телефон.
В результате пострадавшего госпитализировали с различными травмами. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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