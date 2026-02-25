Пациент сбежал из психушки в Нижнем Тагиле и напал на полицейских

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал невменяемым сбежавшего пациента психиатрического стационара, который напал на полицейских. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Судебная экспертиза пришла к выводу, что в момент нападения обвиняемый не осознавал характер и опасность своих действий. На этом основании мужчину признали невменяемым. Его отправят в стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением.

ЧП произошло 13 ноября 2025 года, когда полицейские остановили группу граждан для проверки документов. Один из задержанных достал сигнальный пистолет и ударил им правоохранителя. Позднее у него обнаружили наркотики в значительном объеме.

В ходе проверки стало известно, что подозреваемый находился в розыске с сентября 2025 года — после побега из психиатрического стационара, куда его поместили на принудительное лечение по решению суда.

