Пассажир с ножом угрожал водителю автобуса в Нижневартовске

Пассажир автобуса, вооруженный ножом, попытался напасть на водителя в Нижневартовске. Происшествие случилось в воскресенье, 25 мая, в общественном транспорте, двигавшемся по маршруту №16. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на городскую транспортную компанию.

По данным ведомства, инцидент случился после того, как автобус подъехал к остановке «Рябиновый бульвар». Шофер заметил бегущего к павильону мужчину и решил его подождать. Однако вместо благодарности пассажир стал вести себя агрессивно: он оскорбил водителя и достал нож.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник прошел через весь салон автобуса, угрожая водителю ножом, а затем покинул салон. Полиция уже установила личность нарушителя и организовала проверку. Несмотря на произошедшее, водитель автобуса не стал писать заявление, так как пассажир не причинил ему вреда.