Пассажир московского метро угрожал машинисту игрушечным пистолетом

В Московском метрополитене один из пассажиров принялся угрожать машинисту игрушечным пистолетом, потому что ему не понравилось, как тот управлял составом. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«На станции метро „Люблино“ агрессивно настроенный мужчина вышел из вагона электропоезда, достал игрушечный пистолет и направил на машиниста, а также высказал угрозы убийством в его адрес», — уточнили в прокуратуре.

Злоумышленник объяснил правоохранителям, что причиной его поведения стало недовольство тем, как машинист управлял составом.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что против 43-летнего мужчины завели уголовное дело по статье «Угроза убийством» и административный протокол по статье КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Ранее пьяный пассажир напал на помощника машиниста в московской электричке.