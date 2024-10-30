Пара в Краснодаре открыла стрельбу после объятий

Кубанские полицейские начали проверку после появившегося в Сети видео, на котором парень и девушка, обнявшись, стреляли из пистолета в Пашковском жилом массиве. Об этом сообщил Telegram-канал МВД по Краснодару.

На кадрах видно, как пара стоит около дороги. Парень обнял спутницу сзади, а та вытянула руки вперед. После этого девушка выстрелила из пистолета несколько раз.

«Устанавливаются личности людей, изображенных на видео, а также мотивы их действий», — сообщили в полиции.

Ранее массовая драка со стрельбой случилась в центральном парке города Пушкино. Как рассказали очевидцы в беседе с 360.ru, конфликт произошел из-за девочки. Скандал быстро перешел в драку, а потом началась стрельба. Среди участников потасовки были иностранцы.