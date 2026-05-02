Отца троих детей задержали в Саратове по подозрению в угрозах зарезать жену

Правоохранители задержали 50-летнего жителя Саратова, подозреваемого в угрозах убийством. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на УМВД РФ по городу.
В полицию обратилась 36-летняя женщина. Она заявила, что ее муж, вооружившись ножом, угрожал расправой. Предположительно, мотивом стало намерение супруги развестись. Известно, что пара воспитывает троих детей.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
