Отца троих детей задержали в Саратове по подозрению в угрозах зарезать жену

Правоохранители задержали 50-летнего жителя Саратова, подозреваемого в угрозах убийством. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на УМВД РФ по городу.

В полицию обратилась 36-летняя женщина. Она заявила, что ее муж, вооружившись ножом, угрожал расправой. Предположительно, мотивом стало намерение супруги развестись. Известно, что пара воспитывает троих детей.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

