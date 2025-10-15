Отстраненный ректор СПбГУП Запесоцкий объяснил свои траты с расчетного счета вуза

Отстраненный от должности ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий на пресс-конференции ответил журналистам на обвинения в трате средств со счета вуза. Ректор заявил, что потраченные на личные покупки средства вернул на счет учебного заведения. Слова ректора привело РИА «Новости» .

Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и вернул государству несколько объектов недвижимости Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), включая общежитие и учебный корпус СПбГУП. В рамках иска надзорного ведомства представлены данные о злоупотреблениях ректора.

По версии Генпрокуратуры, Запесоцкий потратил около 94 миллионов рублей на зарубежные поездки и проживание под охраной семьи ректора. Запесоцкого отстранили от должности.

Ректор признал, что у него были зарубежные поездки, но там, где превалировали его личные интересы, он оплачивал все из своего кармана.

«Покупка в Apple Store, я что-то купил с расчетного счета университета. За все, что я покупал лично для себя, заплатил в установленном законом порядке», — пояснил Запесоцкий журналистам.

Поездки и перелеты в бизнес-классе Запесоцкий объяснил своим возрастом и статусом. По его словам, учредители вуза против таких трат не возражали.

«Я пожилой человек, мне нужны определенные условия для работы. Статус руководителя вуза и состояние здоровья являются достаточным обоснованием для покупки билетов подобного уровня», — отметил ректор.