Отставному контр-адмиралу вынесли приговор по делу о хищении 592 млн у Минобороны
Московский гарнизонный военный суд вынес приговор контр-адмиралу в отставке. Николай Коваленко обвинялся в хищении у Минобороны 592 миллионов рублей и получил четыре с половиной года колонии общего режима, сообщил ТАСС. Помимо этого, подсудимого оштрафовали на 500 тысяч рублей.
При этом отбывать наказание в колонии Коваленко не будет из-за болезни, отметил источник агентства. О том, чтобы он не отбывал срок в ИК просил ранее военный прокурор.
Отставной контр-адмирал и другие фигуранты дела обвинялись в хищении денег, которые выделило Минобороны для четырех госконтрактов по ремонту запасных частей для ЗРК. Договоры заключались с Саратовским радиоприборным заводом, «Союзом-М» и заводом «Электроприбор».
По данным следствия, компании под видом отремонтированных запчастей поставляли непригодные.