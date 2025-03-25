Отделения «Правого сектора» попали список террористических и экстремистских организаций

Росфинмониторинг добавил в список экстремистских и террористических организаций украинское объединение «Национально-освободительное движение „Правый сектор“»* и добровольческий украинский корпус «Правый сектор»*. Все это отделения известной украинской националистической группировки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В список также внесли организацию «Правая молодежь»*.

Верховный суд России 23 января признал украинский нацбатальон «Правый сектор»* (запрещенная в России экстремистская организация) террористической организацией.

«Правый сектор» и его структура сформировались из нескольких ультраправых организаций во время протестов на территории Украины в 2013–2014 годах.

Кроме того, в перечень террористов и экстремистов внесли курьера Ивана Паскаря**, доставившего посылку с частями взрывного устройства для покушения на бывшего полковника СБУ Владимира Прозорова.

* Запрещенные в России террористические организации

** Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов в России