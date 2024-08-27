Осужденный за пожар в клубе «Полигон» отправится в зону СВО

Осужденный за пожар в клубе «Полигон» Ионкин подписал контракт с Минобороны

Осужденный на 20 лет колонии строгого режима за пожар в клубе «Полигон» в Костроме военнослужащий Станислав Ионкин заключил контракт с Минобороны для участия в специальной операции. Об этом 360.ru сообщил адвокат военного Юрий Хромцов.

Ранее апелляционный суд оставил в силе решение приговорить фигуранта к 20 годам колони, однако вернул звание гвардии сержанта и государственные награды.

«Приговор изменили по трем моментам. Во-первых, Станиславу Ионкину вернули специальное звание гвардии сержанта. Во-вторых, ему вернули государственные награды. Третий момент — ему отменили дополнительное наказание, ограничение свободы, после отбытия основного наказания», — сказал он.

Хромцов добавил, что на специальную операцию Ионкин идет в звании гвардии сержанта.

«Уже ближайшее время он может оправиться на СВО. Задержка была в том, что мы ждали завершения апелляционной инстанции. Ионкин желает и готов идти защищать интересы Родины», — заключил правозащитник.

Пожар в клубе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября 2022 года, Ионкин поссорился с другим посетителем и выстрелил из ракетницы. Огонь распространился на площади в 3,5 тысячи квадратных метров, скончались 13 человек.