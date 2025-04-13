Осужденный в ОАЭ россиянин чуть не убил жену из-за голосов в голове

Осужденный в ОАЭ гражданин России после освобождения вернулся на родину, чтобы убить свою жену. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, 45-летний житель Самары отправился на новогодние праздники в Шарджу. Вместе с ним на отдыхе была его жена и дочь. Во время отпуска мужчина постоянно ревновал супругу и устраивал скандалы.

В день вылета россиянин устроил перепалку с сотрудниками отеля. Когда туда приехала полиция, турист напал на них, в итоге его отправили в тюрьму на полгода.

Спустя два месяца мужчину освободили по амнистии. Перед посадкой в самолет он позвонил жене со словами, что расправиться с ней, потому что так ему велели «голоса в голове».

Женщина рассказала об этом полиции, отметив, что у супруга дома хранится арсенал огнестрельного оружия. По прилете в Самару мужчину арестовали. Сейчас он находится на лечении в диспансере.

В Дагестане мужчина убил гадалку за то, что она навела порчу. Во время допроса он пожаловался на джиннов.