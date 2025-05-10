Осужденный десять лет назад экс-мэр Ярославля Урлашов заявил о невиновности

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный десять лет назад по делу о коррупции, продолжает настаивать на собственной невиновности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении, указав, что отбыл более 2/3 срока основного наказания, при этом преступлений, за которые он осужден, не совершал», — говорится в документах.

В судебных материалах поведение бывшего мэра Ярославля характеризовали как нестабильное. Экс-чиновник имеет и поощрения, и два дисциплинарных взыскания.

Первое заявление об УДО Урлашов подавал в конце 2021 года, но почти сразу отозвал его. Срок наказания осужденного истечет в январе 2026-го. Летом 2016-го его приговорили к 12,5 года колонии по делу о коррупции.