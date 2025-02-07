Осужденному за убийство историку Соколову вернут орден Почетного легиона

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга распорядился вернуть орден Почетного легиона историку Олегу Соколову, который отбывает наказание за убийство своей сожительницы и незаконное хранение оружия. Об этом сообщил ТАСС .

Суд постановил также отдать заключенному его мобильные телефоны и системный блок.

Соколов стал кавалером ордена Почетного легиона в 2003 году за заслуги в изучении наполеоновских войн. Он неоднократно читал лекции во французском университете Сорбонна.

В ноябре 2019 года историка задержали по обвинению в убийстве. Следствие установило, что он застрелил аспирантку СПбГУ и пытался выбросить в реку Мойку ее расчлененное тело.

Мать Соколова рассказала, что он хорошо чувствует себя в колонии, ему доверили заведывание библиотекой и чтение лекций по истории другим осужденным. Несмотря на тюремное заключение, мужчина нашел себе новую возлюбленную, с которой в дальнейшем хочет связать свою судьбу.