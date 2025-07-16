Остался без договора и денег. Житель Можайска пострадал от мошенника при продаже авто

В Можайске местный житель пострадал от мошеннических действий при попытке продать собственный автомобиль. Откликнувшийся на объявление покупатель не перевел ему деньги, выкрал договор, а после разбил машину. Об этом 360.ru сообщил владелец транспортного средства Дмитрий Ржанов.

Объявление о продаже Kia Rio он выставил в июне 2024 года. Вскоре позвонил потенциальный покупатель, представившийся Алексеем. На встрече, осмотрев авто, он заявил, что готов купить машину, а после якобы перевел Дмитрию деньги, однако на счет Ржанова средства так и не поступили.

Алексей тут же начал предъявлять претензии, утверждая, что приобрел авто и намерен его забрать, в ответ на что Дмитрий предложил отправиться в отделение МВД и разобраться в случившемся с помощью правоохранительных органов. По дороге мужчины остановились на заправке, а когда Ржанов вернулся обратно в автомобиль, то обнаружил, что пропал уже заполненный им договор купли-продажи.

«Ему оставалось только внести туда свои данные и поставить собственную подпись. И когда мы приехали в МВД, Алексей подошел к правоохранителям с готовым договором и заявил, что я не хочу отдавать ему транспортное средство», — рассказал потерпевший.