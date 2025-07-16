Остался без договора и денег. Житель Можайска пострадал от мошенника при продаже авто
Житель Можайска попал на мошенника при продаже автомобиля
В Можайске местный житель пострадал от мошеннических действий при попытке продать собственный автомобиль. Откликнувшийся на объявление покупатель не перевел ему деньги, выкрал договор, а после разбил машину. Об этом 360.ru сообщил владелец транспортного средства Дмитрий Ржанов.
Объявление о продаже Kia Rio он выставил в июне 2024 года. Вскоре позвонил потенциальный покупатель, представившийся Алексеем. На встрече, осмотрев авто, он заявил, что готов купить машину, а после якобы перевел Дмитрию деньги, однако на счет Ржанова средства так и не поступили.
Алексей тут же начал предъявлять претензии, утверждая, что приобрел авто и намерен его забрать, в ответ на что Дмитрий предложил отправиться в отделение МВД и разобраться в случившемся с помощью правоохранительных органов. По дороге мужчины остановились на заправке, а когда Ржанов вернулся обратно в автомобиль, то обнаружил, что пропал уже заполненный им договор купли-продажи.
«Ему оставалось только внести туда свои данные и поставить собственную подпись. И когда мы приехали в МВД, Алексей подошел к правоохранителям с готовым договором и заявил, что я не хочу отдавать ему транспортное средство», — рассказал потерпевший.
Поняв, что Дмитрий не отдаст ему машину, несостоявшийся покупатель взял металлическую трубу и разбил автомобиль.
Разбирательство в этой истории длится год. По словам Ржанова, полиция долго бездействовала, а добиться возбуждения уголовного дела удалось только с третьего обращения.
За пострадавшего мужчину, который работает тренером по самбо и дзюдо, вступились родители его воспитанников.
«Уважаемый тренер оказался в патовой ситуации. Его семья живет небогато, он содержит родных, а дело находится в подвешенном состоянии очень долго. Машина нужна ему для работы, потому что он ездит на соревнования», — отметила в беседе с 360.ru Татьяна Лытасова, представляющая родителей воспитанников тренера.