Основоположнику зацепинга в России вынесли приговор

Основоположника зацепинга в России Громова оштрафовали на 100 тысяч рублей

Мировой суд вынес приговор основоположнику зацепинга в России Роману Громову. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Громова признали виновным по уголовной статье о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность для жизни.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что Громов, прекрасно понимая опасность проезда на внешних частях поездов, неоднократно склонял детей и подростков к этому опасному увлечению.

Кроме того, он администрировал нескольких групп о зацепинге в соцсетях. Сейчас эти паблики заблокированы.

С учетом позиции гособвинения Громову назначили штраф в 100 тысяч рублей.

«Принимая во внимание то, что подсудимый в ходе расследования уголовного дела содержался под стражей, суд освободил его от отбывания назначенного наказания в соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ», — добавили в ведомстве.

Пока приговор еще не вступил в законную силу.