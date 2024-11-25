Основателя «движения зацеперов» арестовали в Москве

Суд в Москве арестовал мужчину, которого подозревают в призыве детей забираться на крыши поездов. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале .

В соцсетях обвиняемого называют «основателем движения зацеперов». По версии следствия, мужчина имел отношение к смерти 17-летней девушки, упавшей 11 ноября с электрички на путях у станции Молжаниново. Подозреваемый также мог быть провокатором, который убедил заняться зацепингом школьника. В результате мальчик упал с крыши вагона и получил серьезные травмы.

По словам Мизулиной, арестованный поддерживал украинскую армию и пересылал ей деньги.

«Кроме того, в соцсетях он домогался к девочкам-подросткам, приглашая их в гости. Всю имеющуюся информацию мы уже направили в МВД», — отметила глава Лиги безопасного интернета.

Ранее полиция пресекла работу чата зацеперов, в котором обменивались сообщениями более 1200 человек. Правоохранители прибыли на встречу участников группы и задержали нарушителей.