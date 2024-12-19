Основателя частной скорой задержали в Петербурге по делу о незаконной миграции

Экс-главу частной скорой Coris Авербаха задержали по делу о незаконной миграции

Трех руководителей медицинской клиники в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба управления городского МВД.

По информации «Фонтанки», речь идет о руководстве частной скорой помощи Coris. Полиция задержала нынешнего и бывшего генеральных директоров компании Дмитрия Ванина и Льва Авербаха.

Третьего подозреваемого, Дмитрия Яковлева, отпустили под подписку о невыезде, он — коммерческий директор ООО «Сфера Мед», на которую клиника зарегистрирована.

По данным следствия, с апреля 2021-го по июль 2022 года задержанные оформляли иностранцам фиктивные приглашения для прохождения лечения за деньги. По этой схеме на территорию страны въехали как минимум восемь человек.

Клиника Coris работает с 1999 года, в основном она специализируется на оказании неотложной и скорой помощи.

Ранее приставы Подмосковья взыскали штраф за незаконное трудоустройство мигрантов.