Основатели группы «Руки вверх!» стали потерпевшими по делу о мошенничестве

Основателей музыкальной группы «Руки вверх!» Сергея Жукова и Алексея Потехина признали потерпевшими в рамках дела о покушении на мошенничество гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Об этом сообщил ТАСС .

Черкасова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили 20 ноября 2024 года по факту самоуправства. Позже дело объединили в одно производство с делом о покушении на мошенничество.

Источник издания в силовых структурах рассказал, что Черкасов и аффилированные с ним лица «предприняли незаконные и недобросовестные» действия по блокировкам фильма «Руки вверх!» на популярных стриминговых сервисах.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на кассиршу, которая продавала поддельные билеты на концерт группы «Руки вверх!» в Туле. Женщина реализовывала со скидкой фальшивки, в результате на мероприятие не смогли попасть более 100 человек.

Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила, что в ведомство поступило 22 заявления против злоумышленницы от пострадавших горожан.