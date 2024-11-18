Осквернившим мемориал бойцам СВО в центре Москвы вынесли приговор

Обвиняемые в осквернении установленного в центре Москвы мемориала, посвященного бойцам специальной военной операции, мужчины получили 2,5 и три года колонии-поселения. Решение вынес Тверской суд российской столицы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
В вердикте указали, что фигурантов уголовного дела Даниила Голикова и Андрея Козловского признали виновными в уничтожении или повреждении воинских захоронений, а также других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
Суд назначил Голикову наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Козловский получил три года лишения свободы с отъездом в колонию-поселение.
Осквернение стихийного мемориала с цветами воинам СВО в центре Москвы на улице Варварка произошло в первой половине марта. Двое пьяных мужчин раскидали и растоптали букеты, а после скрылись в неизвестном направлении.
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