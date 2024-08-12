Оскорбившему россиян главе узбекского землячества вынесли приговор

Приговор в четыре года колонии общего режима получил глава узбекского землячества Усман Баратов по уголовному делу о возбуждении ненависти или вражды, а также унижении человеческого достоинства. Об этом сообщила пресс-служба московского главка СК.

В ведомстве заявили, что суд счел достаточными собранные криминалистами доказательства для признания Баратова виновным и вынесения приговора.

«Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе.

В материалах уголовного дела говорится, что Баратов в декабре 2023 года опубликовал в социальных сетях сообщения, унижающие россиян и участников специальной военной операции.

С заявлением к председателю Следственного комитета обратились военные корреспонденты, которые указали, что обвиняемый опубликовал в социальных сетях пост с комментарием о дефиците яиц в российских магазинах с изображением куриц и подписью, оскорбляющих участников специальной военной операции.

В конце февраля этого года Росфинмониторинг внес Усмана Баратова в список террористов и экстремистов. В ведомстве пояснили, что причиной стала уголовная статья, по которой его взяли под стражу.