Ошибка сотрудников российской больницы привела к заражению ребенка ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) обнаружили врачи в анализах ребенка из Петропавловска-Камчатского перед плановой операцией. При этом тесты родителей показали отрицательный результат. Подробности сообщили авторы Telegram-канала «Масс Медиа Камчатка».

Мама и папа инфицированного ребенка не исключили, что заражение произошло в отделении патологии краевой больницы. Сотрудники медицинского учреждения хранили в одном помещении бутылочки с молоком здоровых и ВИЧ-положительных матерей.

Обеспокоенные родители обратились в контролирующие органы и написали письмо на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В пресс-службе краевого СК заявили, что возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после сообщений о заражении ребенка ВИЧ.

Подозреваемыми по нему стали неустановленные сотрудники одного из роддомов Петропавловска-Камчатского, а также отделения патологии краевой детской больницы, где инфицированный ребенок проходил лечение.

По версии следствия, заражение произошло во время нахождения пострадавшего в одном из медицинских учреждений.

Криминалисты начали проверку для установления всех обстоятельств. Кроме того они проверят работу ответственных сотрудников регионального Минздрава.

На сегодняшний день носителями вируса иммунодефицита человека в России являются порядка 1,2 миллиона человек. Такую статистику привел представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Вадим Покровский. Он подчеркнул, что за последние 10 лет число инфицированных ВИЧ россиян сократилось на 27,1%. По словам Покровского, это связано с тем, что представители уязвимых групп стали реже проходить обследование.