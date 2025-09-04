Организаторы фестиваля «Сигнал» стали игнорировать брата погибшего бармена

Организаторы фестиваля Signal скрываются от Раиса Досаева, чей брат Руслан Досаев погиб там год назад. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Организатор фестиваля ООО «АРХ-Сигнал» игнорирует его сообщения. Мужчина написал уже три письма с официальным запросом о предоставлении информации на электронную почту «Сигнала», сообщения в социальных сетях и мессенджерах, но ответа так и не получил. При этом сообщения отмечены прочитанными, отметили авторы публикации.

Раис Досаев считает, что игнорировать его запросы недопустимо. Ему нужна информация от организаторов, чтобы составить претензию. Для этого ему нужно знать, признает ли «Сигнал» смерть его брата на территории фестиваля, была ли организована скорая помощь, какие меры предприняли организаторы и собираются ли они оказать поддержку семье погибшего.

Руслан Досаев, работавший барменом на фестивале «Сигнал» в Калужской области, погиб в августе 2024 года. Это произошло на афтерпати мероприятия. По словам друзей, на бармена напали охранники. Они связали Руслану руки и ноги и жестоко избивали, а затем душили. Было возбуждено уголовное дело, но вскоре его закрыли.