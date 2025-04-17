Организатору онлайн-магазина наркотиков в Саратовской области грозит до 15 лет колонии

Правоохранители пресекли канал сбыта запрещенных веществ через интернет-магазин в Саратовской области. Организатором незаконной торговли оказался 32-летний житель административного центра. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.

В ходе обыска силовики нашли у задержанного более 70 граммов марихуаны. Удалось установить местонахождение 45 тайников закладок. Они располагались в Энгельсе, Саратове, Аткарском и Ртищевском районах.

Сейчас фигурант сразу нескольких уголовных дел находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.