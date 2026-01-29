Организаторов подпольных казино осудили в Пензенской области

Четверых жителей Пензенской области осудили за организацию и проведение нелегальных азартных игр. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Правоохранители установили, что обвиняемые действовали в составе преступной группы, используя специальное оборудование. Окончательное решение суда предусматривает условные сроки заключения от полутора до двух с половиной лет, а также штрафы в размере от 250 до 600 тысяч рублей каждому фигуранту дела.