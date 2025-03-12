Организаторов подпольного казино осудили на Ямале

Суд города Ноябрьска огласил приговор трем фигурантам, которых признали виновными в организации подпольного казино. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

По данным надзорного ведомства, в мае 2024 года подсудимые арендовали нежилое помещение и установили там игровые автоматы со специальным программным обеспечением, подключенным к интернету. Их доход от незаконной деятельности составил около миллиона рублей.

Суд назначил двоим виновным по 1,2 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом 100 тысяч рублей. Третий фигурант получил год условно с таким же испытательным сроком и штраф 50 тысяч рублей. Деньги, полученные от нелегальной деятельности, конфисковали в пользу государства.