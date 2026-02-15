Организаторам фиктивных свиданий предъявили обвинение в Санкт-Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга завершила расследование уголовного дела против 24 человек, которые подозреваются в создании преступного сообщества. Аферисты предлагали мужчинам свидания, а затем навязывали им счета с сильно завышенными суммами в ресторанах, сообщил сайт gazeta.spb со ссылкой на представителей надзорного ведомства.

По данным следствия, с июля по октябрь 2023 года подозреваемые знакомились с мужчинами через социальные сети и приглашали их в бары на улице Казанской и Кадетской линии Васильевского острова. Перед приходом гостей заведения готовились к встрече.

Во время свиданий девушки отвлекали внимание кавалеров, в то время как сотрудники баров вручную вводили в терминалы суммы, значительно превышающие реальную стоимость заказа. Мужчины оплачивали счета на суммы от 17 до 377 тысяч рублей.

Всего пострадало 16 человек, общий ущерб составил более одного миллиона рублей. Подозреваемым предъявили обвинения по статьям о мошенничестве, совершенном организованной группой, и организации преступного сообщества. После вручения копий обвинительного заключения дело будет передано в Октябрьский районный суд.