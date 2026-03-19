Организатора притона в жилом доме оштрафовали на 200 тысяч рублей в Петербурге

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор женщине, признанной виновной в организации притона. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

Установлено, что фигурантка нанимала женщин для занятия проституцией, предоставляла им помещения в жилом доме, следила за порядком, вела переговоры с клиентами и производила расчеты с работницами.

Злоумышленница полностью признала вину. Суд приговорил ее к штрафу в размере 200 тысяч рублей с перечислением суммы в доход государства.