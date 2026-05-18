Организатора крупной нарколаборатории задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге силовики обнаружили крупную подпольную нарколабораторию. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по городу.

В ходе обыска было изъято более 2,5 килограмма запрещенных веществ, а также оборудование, предназначенное для производства синтетических наркотиков.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Организатора незаконного бизнеса задержали. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, добавил «ФедералПресс».