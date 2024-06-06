Организатора кредитного кооператива, который обманул вкладчиков на 17,8 млн рублей, осудят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пройдет суд над организатором кредитного кооператива, который обманул своих вкладчиков на крупные суммы денег. Об этом написало НИА «Нижний Новгород»со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В 2019 году мужчина создал кооператив для привлечения денег под предлогом инвестирования вкладов в сверхдоходные сферы. Для этого нижегородец арендовал пять офисных помещений в регионе. За эти годы обвиняемому удалось обмануть 38 вкладчиков и похитить у них более 17,8 миллиона рублей.

На нижегородца завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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