Организатора кредитного кооператива, который обманул вкладчиков на 17,8 млн рублей, осудят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пройдет суд над организатором кредитного кооператива, который обманул своих вкладчиков на крупные суммы денег. Об этом написало НИА «Нижний Новгород»со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
В 2019 году мужчина создал кооператив для привлечения денег под предлогом инвестирования вкладов в сверхдоходные сферы. Для этого нижегородец арендовал пять офисных помещений в регионе. За эти годы обвиняемому удалось обмануть 38 вкладчиков и похитить у них более 17,8 миллиона рублей.
На нижегородца завели уголовное дело по статье «Мошенничество».